اتهامات الى ترامب بتقويض فرص محاكمة عادلة لمسولة هواوي

قام الفريق الدفاعي عن مينج وانتشوا المديرة المالية لشركة هواوي وابنه مؤذ الشركة بتوجيه اتهامات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولته لتقويض كل الفرص المتاحة لإقامة محاكمة عادلة لموكلته التي تقيم تحت المراقبة القضائية في أحد منازلها الفخمة في كندا وتصر الولايات المتحدة في تقديم طلب الى كندا بتسليم مينج.

اتهام ترامب بعرقلة إقامة محاكمة عادلة ابنة مؤسس شركة هواوي

قامت الولايات المتحدة الامريكية بتوجيه اتهامات الي مينج وانتشوا بالكذب على بنك HSBC بشأن العلاقة بين شركة هواوي وشركة سكاي سوم وانتهاك العقوبة الموقعة على طهران من قبل، الولايات المتحدة الامريكية مما ادى الى ايقاف مسؤولة هواوي في كندا منذ عام 2018 مما تسبب في أزمة دبلوماسية كبرى بين دولة الصين وكندا.

واستند محامي مينج إلى تصريحات الرئيس الأمريكي بعد إيقاف موكلته التي قال بها إن مستعد، للتدخل لدى القضاء الأمريكي في حالة السماح له بذلك للحصول على أفضل صفقة تجارية من الصين ويتهم المحامين تعرض موكلته لمؤامرة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.