اشتباكات بين حزب الله والكيان الصهيوني جنوب لبنان

حدث اليوم تبادل نار بين قوات من حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية اللبنانية مما جعل الكيان الصهيوني يعلن عن حالة تأهب علي الحدود خوفاً من رد حزب الله وذلك بعد مقتل أحد عناصره خلال غارة قامت بها القوات الاسرائيلية.

اشتباكات على الحدود اللبنانية

قام الجيش الإسرائيلي بنشر بطاريات مدافع ودفاع جوي على الحدود الشمالية للبلاد جنوب لبنان وذلك بعد سقوط طائرة اسرائيلية بلامس تابعة للكيان الصهيوني حيث لم يتعرف إذا كانت سقطت بسبب خلل تقني أو قام بإسقاطها حزب الله اللبناني.

قام ايضاً الكيان الصهيوني بإعلان حالة الطوارئ وطالب السكان الالتزام بمنازلهم.

تذهب التوقعات الصهيونية إلى احتمالية قيام حزب الله اللبناني بإطلاق صاروخ مضاد للدروع علي الجنود الاسرائيلية على الحدود.

كما تداولت انباء عن تبادل إطلاق للنار بين عناصر حزب الله والعناصر الاسرائيلية.

قامت ايضاً اسرائيل كاجراء احترازي بغلق مطار روش بينا المتواجد شمال فلسطين المحتلة كما أعلن الجيش عن وجود طائرات استطلاع فوق مزارع شبعا وذلك لضمان الامان والاستقرار في المنطقة.