بسبب عدم جدواها .. أمريكا ترفع قيود السفر عن 8 دول إفريقية

أعلنت أمريكا، رفع القيود عن أكثر من دولة أفريقية بنهاية العام الحالي، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء، بعد فترة قصيرة للغاية من فرضها، نتيجة انتشار متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، الذي تم الإعلان عنه في جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر المنقضي، رغم التوقعات بزيادة عدد الدول التي ستفرض الإجراءات ضدها.

مسؤول أمريكي كبير في الإدارة الأمريكية أخبر “رويترز”، بأن الحظر كان مُتخذا ضد مواطني 8 دول أفريقية، لكن سيسمح لهم بدخول الأراضي الأمريكية في أول دقيقة من اليوم الأخير لهذا العام، بعدما قرر البيت الأبيض منعهم في 29 نوفمبر المنقضي، إذ شمل القرار جنوب أفريقيا وملاوي وبوتسوانا وإيسواتيني، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو وناميبيا.

وأكد المسؤول، أن الحفاظ على هذا التطبيق أثبت أنه لن يكن ذا أثر كبير، وفقا لما اوصت به الهيئلات الصحية الأمريكية، لأن العدوى أصبحت تنتشر بشكل كبير للغاية في شتى أنحاء الولايات، وسط ارتباك واضح في التعامل مع الوضع من جانب الإدارة الأمريكية، رغم إتاحة اللقاحات، إلا أن نجاعتها أصبحت أضعف في مواجهة أوميكرون.