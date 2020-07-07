الهيئة العامة للزكاة تكشف العديد من المخالفات بعد تكثيف الجولات التفتيشية

قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية بعد، فرض ضريبة القيمة المضافة بعمل حملات تفتيشية بلغت عددها 2.225 زيارة تفتيشية تم من خلالها ضبط عدد 1.685 حيث أثبت أن بعض التجار لا يقومون بتحصيل الضريبة ومنهم من يقوم بتحصيل الضريبة بقيمة أقل من القيمة المفروضة يذكر هيئة الزكاة والدخل قامت برفع قيمة الضريبة المضافة إلى 15% منذ بداية شهر يوليو الجاري.

تكثيف الحملات التفتيشية تكشف مخالفات

أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها المملكة عن وجود 201 مخالفة في محافظة الرياض و 155 في الأحساء وتلك المخالفات شملت المطاعم والتجارة العامة بينما سجل قطاع البيع بالتجزئة 107 مخالفة في محافظة الدمام و181 في جدة و79 في الأحساء.

قامت هيئة الزكاة والدخل بحث المواطنين والمقيمين على التبليغ عن وجود أي حالة مخالفة يتم رصدها وذلك عبر الاتصال بالخطوط التي اتاحتها الهيئة وهي الاتصال بالرقم الموحد 19993 الذي يستقبل الشكاوى من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً او التواصل مع الهيئة عبر الموقع الالكتروني الخاص بها أو عن طريق التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة المتوفر لجميع انواع الاجهزة الذكية.