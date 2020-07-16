إغلاق سوق الأسهم السعودي على ارتفاع 7426 نقطة

انتهت تداولات اليوم ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية بمقدار 8.72 نقطة لينتهي التداول عند مستوى 7426.76 نقطة وبلغت قيمة الأسهم التي تم تداولها 5.7 مليار ريال سعودي ويد تم تداول ما يتجاوز 272 مليون سهم تم تقسيمهم إلى 277 ألف صفقة مختلفة وحققت شركات ارتفاعاً واخري تراجع فقد تراجعت اسهم 83 شركة بينما ارتفعت أسهم 99 شركة اخرى.

اسهم الشركات الأكثر نشاطاً في المية والقيمة

يختلف نشاط الشركات من حيث الكمية ومن حيث القيمة فقد، سجلت شركات دار الأركان وأملاك وملاذ للتأمين و سيرا ونسيج هي الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بينما سجلت شركات بحر العرب وأملاك ايضاً والاركان والراجحي وسيرا الاكثر نشاطاً من حيث القيمة .

تراوحت نسبة الارتفاع والانخفاض بين الشركات من 2.12 % و 9.97% وسجلت شركات البحر الأحمر وأسلاك وتكوين ومكة والأسماك أكبر نسبة انخفاض خلال التداول.

يذكر ان الاسهم السعودية الموازية قد سجلت انخفاضا اليوم بقيمة 49.14 نقطة لينتهي التداول مسجلا 8180.48 نقطة وذلك باستثمار بقيمة اربعة عشر مليون ريال ويمر الاقتصاد السعودي بمرحلة جيدة للغاية حيث أستطاع الخروج من أزمة تداعيات كورونا بسلام.