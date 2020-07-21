الأسهم الأوروبية تسجل اعلى ارتفاع منذ بداية أزمة كورونا بفضل خطة الأنعاش الاقتصادي

حققت الأسهم الاوروبية في نهاية تداولات اليوم أعلى ارتفاع لها منذ بداية أزمة كورونا في منتصف مارس الماضي وذلك بفضل توصل دول الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق بشأن خطة الإنعاش الاقتصادي، حيث صعد مؤشر ستوكس لمنطقة اليورو 1.1 % وكسب مؤشر ستوكس 600 0.9% حيث ان المؤشر داكس الألماني حقق هو الآخر ارتفاعاً خلال التداولات هو الأعلى له منذ بداية الأزمة .

سبب ارتفاع مؤشر الاسهم الاوروبية

تأثر الاقتصاد الاوروبي بشكل كبير منذ، بداية ازمة تفشي فيروس كورونا في اوروبا في منتصف مارس الماضي وإعلانه وباء عالمي حيث توقفت معظم الأعمال مما أثر على الاقتصاد، بشكل كبير مما دفع الاتحاد، الأوروبي إلى عقد جلسة استمرت منذ الجمعة الماضية إلى اليوم لاقرار خطة من شأنها إنعاش الاقتصاد الأوروبي مرة اخري عن طريق تقديم دعم يصل إلى 750 مليار يورو للدول المتضررة من جائحة كورونا لمساعدتها للنهوض مرة أخرى وقد توصلوا لاتفاق اخيراً بتقرير مبلغ 390 مليار يورو لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من الأزمة وعلى رأسهم اسبانيا وايطاليا و تقديم 360 مليار يورو كقروض منخفضة الفائدة لباقي الدول.

كما انتشرت اخبار عن اعلان روسيا رسمياً من انتهائها من مصل فيروس كورونا وذلك بعد إعلان جامعة اكسفورد عن اقتراب طرح اللقاح في الأسواق وذلك ساعد على بث الأمل للمستثمرين وساعد في ارتفاع الأسهم وتعافي الاقتصاد جزئياً .