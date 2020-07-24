مسؤل أمريكي يعلن ان سبب إغلاق قنصلية هيوستن هو وقف التجسس الاقتصادي

اعلن مسؤول وزارة الخارجية الامريكية ان السبب الذي ادي الي قيام الولايات المتحدة بأمر الحكومة الصينية بإغلاق القنصلية الخاصة بها في هيوستن هو رغبة أمريكا بتوجيه رسالة شديدة اللهجة للحكومة الصينية برفضها الانتهاكات التي تحدث في حقها وتجبرها بوقف نشاطها التجسسي في الولايات المتحدة حيث صرح المسؤول قائلا “يأتي وقت يتعين عليك فيه أن تقول كفى .. تقوم الصين ب أساءت بشكل فاضح استخدام قدرتها على الدخول الحر والمفتوح إلى المجتمع الأمريكي من خلال إدارة عمليات لجمع الملكية الفكرية الأمريكية بشكل غير قانوني” .

إغلاق قنصلية الصين في هيوستن

قامت الحكومة الامريكية يوم الثلاثاء الماضي بنقل معدات من قنصلية هيوستن وشوهد، دخان يخرج من المبنى مما يدل على قيام المسؤولين الصينيين في القنصلية بحرق العديد من الوثائق كما شوهد أمس المسؤولين في القنصلية برمي العديد من المخلفات في القمامة.

أدت تلك الاحداث الي زيادة الشك أكثر والتأكد من نشاطات غير قانونية المسؤولين الصينيين سرقة الأبحاث والعديد من الاشياء و قيامها بالتجسس على المنشآت الأمريكية.