أضرار قلة النوم على الجسم تعرف عليها الآن

مما لا شك فيه أن الحصول على القدر الكاف من النوم يساهم في تعزيز صحة الجسم ووظائف الأعضاء المختلفة، حيث يمكن أن تتسبب قلة النوم في العديد من الأضرار الصحية والآثار السلبية، بالإضافة إلى ظهور عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى قلة النوم، مثل الإصابة بمشكلة صحية تسبب الشعور بالألم وصعوبة النوم، أو السهر لوقت متأخر والاستيقاظ مبكرًا، وغيرها من الأسباب.

أضرار قلة النوم على الجسم

يحتاج الجسم إلى النوم للحفاظ على وظائفه وتعزيز صحته، فإن قلة النوم سوف تؤدي إلى العديد من العواقب، تعرف على أضرار قلة النوم التي يمكن أن تؤثر على صحة الجسم.

قلة الإنتباه والتركيز

يلعب النوم دورًا أساسيًا في تعزيز الصحة العقلية والقدرة على التفكير والتعلم، ويمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى تأثيرات سلبية مما يقلل الانتباه والتركيز والتفكير والقدرة على حل المشكلات.

ضعف الجهاز المناعي

إن عدم الحصول على قسط مناسب من النوم يمكن أن يؤثر على صحة ووظائف الجهاز المناعي، ليصبح غير قادرًا على مقاومة العدوى والأمراض المختلفة.

زيادة خطر الإصابة بداء السكري

يمكن أن يزداد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث أن الجسم يطلق كمية أقل من هرمون الأنسولين المنظم للسكر بعد تناول الطعام.