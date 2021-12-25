تنبؤات مرعبة للعرافة العمياء خلال 2022: “فيروس قاتل في سيبيريا ومجاعة في الهند”

تعتبر العرافة العمياء واحدة من أهم العرافات اللاتي عرفهن العالم في السنوات الأخيرة، ورغم أن المنجمين كذبوا وإن صدفوا، إلا أن توقعاتها تحظى بشعبية كبيرة ومتابعة كبريات المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، بعدما صحّت الكثير من توقعاتها في السنوات الفائتة، وهو ما جعلها من أهم الموضوعات التي يبحث عنها مستخدمو الإنترنت.

العرافة العمياء تصدرت محرك البحث العملاق “جوجل”، بسبب بحث الملايين حول العامل عن تنبؤاتها بأحداث العام الجديد مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر الحالي، أخر أشهر العام الجاري، بعدما تنبأت “بابا فانجا” العرافة البرتغالية بعدد من الأحداث التي هزت العالم مثل هجوم 11 سبتمبر وفوز جو بايدن على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وهناك 5 تنبؤات للعرافة العمياء تخص العام الجديد، وهي نقص مياه الشرب نتيجة التلوث المستمر في الأنهار وهجوم الجراد على المحاصيل الزراعية في الهند الهند واحتمال حدوث مجاعة ليست مسبوقة وغزو الكائنات الفضائية وسيطرة التكنولوجيا وفيروس قاتل في سيبيريا، رغم أنه في حالة التجمد حتى الآن، وعندما يتحرر قد يُهلك البشرية.