تيليجرام والواتساب مهددان بالحظر داخل هونج كونج بعد رفضهما تسليم بيانات المستخدمين

أعلنت شركتي واتساب الأشهر في خدمات المحادثات الفورية و تيليجرام المنافس الأول لها عن رفضها تسليم بيانات المستخدمين إلى السلطات بمدينة هونج كونج وذلك على خلفية طلب السلطات بالمدينة من الشركتين قيامهم بتسليم بيانات المستخدمين وعلق المتحدث الرسمي بإسم شركة واتساب معلقاً على هذا الطلب قائلا ” ننتظر مزيدًا من التقييم حول تأثير ذلك الطلب على أمن المستخدمين ونستعين في ذلك بمشاورات مع خبراء حقوق الإنسان ” .

كما اعلنت شركة تيلجرام رفضها لمطالب السلطات معلنه عن انتظارها لوجود موقف دولي حول تلك المطالبات.

تيليجرام والواتساب مهددتان بالحظر في هونج كونج

يتوقع العاملون في المجال التكنولوجي قيام السلطات في هونج كونج بحظر استخدام تطبيق واتساب وتلغرام من الاستخدام داخل المدينة رداً على موقفهم الرافض لتسليم بيانات المستخدمين.

كانت هونج كونج تمتع بانترنت غير مقيد وتختلف قوانين الانترنت داخلها عن باقي دولة الصين ولكن تم الأسبوع الماضي تشريع قوانين جديدة من قبل البرلمان لتأمين الأمن القومي للصين مما أجبر السلطات على اتخاذ مواقف تجاه التطبيقات التي لا تخضع إلى رقابة من الدولة.

يذكر أن كثيرون من مستخدمي الانترنت في هونج كونج قد شعروا بحالة ذعر بسبب تلك القوانين ويعملون على بمسح بياناتهم وآرائهم المعارضة خوفاً من اعتقالهم من قبل السلطات بسببها.