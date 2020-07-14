كولورادو تعلن عن ظهور الطاعون الدبلي على اراضيها

اعلنت ولاية كولورادو الامريكية عن ظهور حالات مصابة بمرض الطاعون الدبلي على أراضيها حيث تم العثور على سنجاب نصاب وبالتحليل تأكد إصابته بمرض الطاعون الدبلي مما دفع الولاية بإصدار، بيان تحذيرياً قالت فيه أن مرض الطاعون معدي وتتسبب فيه بكتيريا يرسينيا بيستيس ويصاب به البشر والحيوانات وعلى الجميع التوجه للعناية الطبية في حالة وجود أي أعراض.

ظهور الطاعون الدبلي في كولورادو

الطاعون الدبلي يظهر في القوارض بشكل خاص ومن الممكن ان ينتقل الى الانسان كما يجب أن تحذروا من القطط حيث انها الحيوان الأليف الأكثر انتشاراً وعند إصابتها بالمرض يجب علي الفور معالجتها بالمضادات الحيوية.

قامت مقاطعة جيفرسون للصحة العامة بإعطاء عدة نصائح لتجنب مرض الطاعون الدبلي وهي كالتالي :-

1- منع التواصل مع الحيوانات البرية سواء بتناولها أو إطعامها.

2- الحفاظ على ساحات القمامة نظيفة لتجنب انجذاب الحيوانات إليها

3- إبعاد الحيوانات الأليفة التي تقوم بتربيتها عن الحيوانات البرية.

4- التعامل بحذر مع الحيوانات الاليفة في حالة مرضها وضرورة توجيهها إلى الجهات المختصة.