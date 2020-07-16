المملكة المتحدة تتهم روسيا بقرصنة أبحاث كوفيد 19 في بيان ناري

قامت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وكندا بتوجيه اتهامات صريحة لدولة روسيا بمحاولاتها قرصنة الابحاث الخاصة بمرض كوفيد 19 الذي يسببة فيروس كورونا حيث قامت الثلاث دول باصدار بيان مشترك ذكرت فبه محاولة قيام مجموعة القراصنة المعروفة Cozy Bear التابعة لدولة روسيا بمحاولة اختراق البيانات والابحاث الخاصة بالفيروس التاجي المستجد.

محاولات روسية لقرصنة ابحاث كوفيد 19

صرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني قايلا ” إن الهجمات التي تُشن ضد العلماء الذين يقومون بعمل حيوي لمكافحة فيروس كورونا هي محاولات حقيرة ” .

كما اكد المركز الوطني للامن الامريكي NCSC ان تلك المجموعة المقرصنة تعمل لدي المخابرات الروسية وتهدف الي سرقة الملكية الفكرية

الخاصة بالعلماء وان روسيا تهدف الي العمل ضد اهداف الموساسات الصحية والرعاية.

علق الكرملين الروسي على ذلك البيان اليوم قايلاً ” ليس لدينا معلومات عمن يمكن أن يكون اخترق شركات الأدوية ومراكز الأبحاث في بريطانيا”.

نافياً علاقة الاستخبارات الروسية بتلك المجموعة المقرصنة نافياً رغبة روسيا في سرقة الأبحاث المتعلقة بإنتاج لقاح لفيروس كورونا .