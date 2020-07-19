تويتر يوصل صراعها مع الرئيس الأمريكي ترامب

استمرت سلسلة الخلافات بين منصة تويتر والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وذلك بعد قيام المنصة بتعطيل فيديو قام الرئيس الأمريكي باعادة تغريدة بالامس بسبب حقوق الملكية حيث كان يحتوي الفيديو علي خطاب الرئيس الأمريكي في 2017 الذي وعد به الشعب الأمريكي بنقل الحكم إليهم وفي خلفية الفيديو موسيقي فرقة Linkin Park حيث قام الموقع يجب الفيديو مع ترك رسالة تنبيه “تم تعطيل هذه الوسائط استجابةً لبلاغ مقدم من مالك حقوق النشر”.

استمرار خلافات ترامب وتويتر

نشر مدير الوسائل الاجتماعية بالبيت الأبيض دان سكافينو مقطع الفيديو ليقوم بعد ذلك ترامب باعادة تغريدة لتقوم شركة Machine Shop Entertainment المالكة للفرقة الشهيرة Linkin Park بتقديم بلاغ للملكية الفكرية ليقوم تويتر بحذف الفيديو حيث علق تويتر ” نرد على شكاوى حقوق النشر الصالحة التي يرسلها إلينا مالك حقوق النشر أو ممثليه المعتمدون” .

يذكر أن تلك ليست الواقعة الأولى لترامب مع منصة تويتر حيث قامت المنصة في 30 يونيو الماضي لحذف قورة قام الرئيس الأمريكي بنشرها بعد بلاغ صحيفة نيويورك تايمز حيث كان مصورها هو ملتقط الصورة .

كما قامت الشركة في أواخر مايو الماضي بنشر رتويت للرئيس الأمريكي مع علامة تحذيرية لاتهامهم باختراق قواعد المنصة للتحريض على العنف بعد مطالبته للسلطات مينيابوليس باتخاذ موقف حاسم ضد الاحتجاجات التي نشبت بها بعد مقتل جورج فلويد.