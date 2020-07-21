روسيا تعلن عن جاهزية أول لقاح روسي ضد كورونا

قامت روسيا اليوم بالإعلان عن جاهزية لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا بتوجيه اتهامات لها الاسبوع الماضي بقيامها بحملة قرصنة للأبحاث العلمية المخصصة لإنتاج لقاح كما تأتي تلك للأنباء تزامناً مع إعلان جامعة اكسفورد باقتراب طرح المصل الخاص بالفيروس خلال شهر سبتمبر المقبل وتأتي تلك الأنباء لترفع من معنويات العالم اجمع و تنبئ باقتراب الانتهاء من الأزمة في القريب العاجل.

لقاح روسي اصبح جاهزاً

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي روسلان تسأل يكوف اليوم عن جاهزية المصل الخاص بفيروس كورونا الذي ساهم في إنتاجه علماء مركز جمالي الروسي للبحوث مختصين عسكريين حيث صرح قائلا “أجرى المختصون العسكريون والعلماء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد وكل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كورونا صار جاهزاً” .

وتخطط روسيا إلى إنتاج 200 مليون جرعة من اللقاح خلال العام الحالي لتشاركها مع شركائها من الدول وذلك بعد نجاح التجربة علي المتطوعين.

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