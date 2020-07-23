إقتراب حظر تطبيق تيك توك من الولايات المتحدة الأمريكية

قرر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد وذلك بعد قيامهم بالتصويت للمشروع الذي قدمه السناتور جون هاولي في شهر مارس الماضي حيث ان في حالة تمرير ذلك التشريع فسوف يطبق فوراً داخل الولايات المتحدة وذلك بعد إيضاح العديد من الدراسات والتقنين خطورة التطبيق على الأمن القومي بعد ثبوت تجسسه على المستخدمين.

اقتراب حظر تطبيق تيك توك

تخوض الحكومة الامريكية حرب شرسه ضد التطبيق الصيني الشهير وذلك بسبب مخاوف أن يشارك التطبيق معلومات المستخدمين مع الحكومة الشيوعية الصينية وتأتي تلك المخاوف مع ارتفاع عدد مستخدمي تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة حية تجاوز عددهم 26.5 مليون مستخدم معظمهم من صغار السن.

يذكر أن الصين قامت في عام 2017 بسن قانون يجبر الشركات الصينية بمشاركة معلوماتها مع الاستخبارات مما يؤكد علي عدم امان المعلومات مع الشركات الصينية ولذلك تقود أمريكا حرب شرسة ضد الشركات الصينية لمنع استخدم الاجهزة او التطبيقات الخاصة بهم في الولايات المتحدة للحفاظ على الأمن القومي.