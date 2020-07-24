بيل جيتس يفجر مفاجأة جرعة واحدة من لقاح كورونا لا تكفي

‏صرح الملياردير الأمريكي وصاحب اكبر تمويل المشاريع الطبية بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت ان لقاح كورونا لن تحتاج ان تأخذ منه جرعة واحدة حيث ان للحماية الكاملة لمنع العدوى من الفيروس عليك اخذ عدة جرعات من اللقاح المحتمل إنتاجه في سبتمبر القادم.

حيث صرح الملياردير الامريكي في هذا الشأن قائلاً ” لا يبدو أن أياً من اللقاحات في الوقت الحالي سيعمل بإدخال جرعة واحدة لقد كان منذ البداية مجرد أمل”.

بيل جيتس يؤكد جرعة واحدة من لقاح كورونا لا تكفي

أكد الملياردير الأمريكي في تصريحات صحفية ان للسيطرة بشكل كامل على الفيروس التاجي لابد ان يصل اللقاح إلي من 70:80% من سكان الارض وان تلك الارقام ضخمة للغاية لذلك يشكك الملياردير الأمريكي في جدوي وفاعلية اللقاح ولكن أكد في نفس الوقت ان اللقاح سوف يتحسن مع مرور الوقت والمزيد من الدراسات.

كما انتقد جيتس تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن معدل الوفيات بعدما صرح ان امريكا الاقل تضرراً مقارنة بباقي الدول ليؤكد جيتس ان امريكا الاسوء من حيث التأثر بـ كورونا من جميع الاتجاهات.

يذكر أن غيتس كان قد توقع في عام 2015 اجتياح العالم من قبل وباء عالمي يصعب السيطرة عليه.