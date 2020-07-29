تويتر يعلق حساب دونالد ترامب الابن

قام موقع تويتر بتقيد الحساب الخاص بابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قيامهم بانتهاك سياسة الموقع ونشر الأكاذيب حول فيروس كورونا حيث قام نجل الرئيس الأمريكي بنشر فيديو عن استخدام مركب (هيدروكسي كلوروكوين) كعلاج لمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا وهوما اعتبرته منصة تويتر معلومات مضللة قد تصبح ضارة للمواطنين في حالة اتباعها.

توقيف حساب نجل دونالد ترامب على تويتر

قامت منصة تويتر بحذف فيديو خاص نشرة نجل الرئيس الامريكي وايقافه عن نشر التغريدات او اعادة تغريدها او الاعجاب بها وذلك لمدة اثني عشر ساعة بسبب نشر المعلومات المضللة بشأن علاج لمرض كوفد، 19 .

دفع هذا الموقف الذي اتخذته المنصة الي هجوم المتحدثة الرسمية باسم ترامب الابن حول تحيز تويتر ضد المحافظين الامريكين ومحاولتها الدايمة لاسكاتهم حيث صرحت من خلال بيان صحفي قائلة ” ان فعل تويترالذي علَّق حساب دونالد الابن لمشاركة مقطع فيديو سريع الانتشار من مختصين طبيين يناقشون وجهات نظرهم عن (هيدروكسي كلوروكوين) دليل آخر على أن شركات التقنية الكبرى عازمة على كبت حرية التعبير على الإنترنت وهو مثال آخر على ارتكاب تدخل انتخابي لخنق الأصوات الجمهورية”.

رد موقع تويتر بهذا الشأن مؤكداً عدم حذفه سوي التغريدة التي انتهكت سياسات تويتر اما باقي التغريدات الخاصة بدونالد، الابن مازالت مرئية.