حالة الطقس غدا الخميس 9/7/2020 في السعودية .. الأرصاد استمرار الموجة الحارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس غدا في مختلف انحاء المملكة التي تشهد عدم استقرار في درجات الحرارة، واستمرار الموجة الحارة التي تضرب المنطقة الشرقية، واقتراب درجة الحرارة من 50 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا في السعودية

أوضحت الهيئة العامة في بيانها التي أعلنت عته منذ قليل استمرار موجة الحر شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية، وأيضا كل من الأجزاء الشرقية والشمالية من الرياض.

كما تستمر السماء غائمة بنسبة جزئية تتخللها السحب الرعدية الممطرة على منطقتي عسير وجازان، وهو طقس تشهده المنطقتين على مدار أكثر من يومين، مع توقعات بنشاط الرياح السطحية التي يصاحبها الغبار والأتربة على الساحل الغربي للمملكة، وأيضا الأجزاء الشرقية بمكة المكرمة.

تسجل غدا الأحساء، والرياض أعلى درجة حرارة مسجلة 49 درجة بينما تأتي منطقة ابها لتكون الأقل حيث تسجل 20 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تستمر الكوجة الحارة لعدة أيام قادمة بالمنطقة الشرقية، والاحساء، والرياض بينما تبقى منطقتي جازان وعسير وهما المناطق التي تشهد هطول للامطار والسحب الرعدية.