مدني مكة: يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

حثت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده منطقة مكة المكرمة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة من تقلبات جوية، حيث أوضحت المديرية أن التنبيه الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار تبدأ من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى جريان السيول وتدنٍّ في مدى الرؤية.

حالة الطقس في مكة

تقلبات الجو تشمل محافظات “أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، المويه، تربه، خليص، عرفات، مزدلفة، ميسان”، اعتبارا من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء لهذا اليوم الإثنين، كما يجب إجراءات الوقائية والحيطة من هذا الطقس المتقلب.

كما حثت جميع المواطنين الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنية السلامة للجميع.